Musique : Jacob Desvarieux, leader du groupe antillais Kassav’, est mort

Jacob Desvarieux, l’un des fondateurs du groupe Kassav’, qui a connu un grand succès dans les années 80, est décédé vendredi des suites du Covid-19.

«Les Antilles, l’Afrique et la musique viennent de perdre l’un de ses plus grands Ambassadeurs. Jacob grâce à ton art, tu as rapproché les Antilles à l’Afrique. Dakar où tu as vécu te pleure. Adieu l’ami», a tweeté vendredi soir le chanteur sénégalais Youssou Ndour.

Interroger les origines

D’une part, la montée du sentiment identitaire et des mouvements régionalistes à la fin des années 70. En Outremer, en Corse ou en Bretagne, cela amène nombre d’artistes locaux à se réapproprier leur culture et leur langue et à moderniser des musiques traditionnelles. «À travers notre musique, nous interrogions nos origines. Qu’est-ce qu’on faisait là, nous qui étions noirs et parlions français?» expliquait à «Libé» Desvarieux, la voix douce et voilée et les cheveux blanchis par les années.