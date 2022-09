Biopic : Jacob Elordi incarnera Elvis Presley

Après Austin Butler dans le film de Baz Luhrmann , c’est au tour de Jacob Elordi de se glisser dans la peau d’Elvis Presley. L’interprète de Nate dans la série «Euphoria» et célibataire depuis août 2022 incarnera le King dans un film réalisé par Sofia Coppola et intitulé «Priscilla». Ce long métrage sera une adaptation de l’autobiographie de Priscilla Presley, «Elvis et moi», sortie en 1985.

Le rôle de l’épouse du chanteur a été attribué à Cailee Spaeny, que l’on a pu voir dans «Mare of Easttown» et «The First Lady». Le tournage du film, écrit, réalité et produit par Sofia Coppola, doit commencer à l’automne 2022 à Toronto, au Canada.