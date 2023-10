Jacob Elordi surpris d’avoir pu incarner Elvis

Après Austin Butler , c’est au tour de Jacob Elordi d’incarner Elvis Presley au cinéma . À l’affiche du film «Priscilla», de Sofia Coppola, dès le 26 décembre 2023 au cinéma, l’acteur révélé dans «Euphoria» ne pensait pas décrocher un tel rôle. N’étant pas un fan du King, le Canadien de 26 ans ne connaissait presque rien sur lui. Sa seule référence sur la superstar décédée en 1977 était liée à un film d’animation de Disney. «Tout ce que je connaissais d’Elvis, c’était dans «Lilo & Stitch», a confié Jacob dans l’émission «The Tonight Show». En effet, on y voit l’héroïne, Lilo, déguiser son animal de compagnie, Stitch, en Elvis.

Jacob ne s’attendait donc pas à réussir son audition. «Sofia m’a envoyé les répliques d’Elvis dans une scène et je me suis dit qu’il n’y avait aucune chance que je sois crédible. J’ai regardé un clip de lui à son retour de l’armée en Allemagne. Lors du casting, j’ai lu les lignes pendant environ 15 minutes, puis j’ai tourné deux prises et, vous savez, je ne pensais pas que cela mènerait quelque part», s’est-il souvenu. À sa grande surprise, la fille de Francis Ford Coppola a été convaincue par sa performance. Quant au comédien, il a trouvé «un peu terrifiant» de se glisser dans la peau du King devant les caméras.