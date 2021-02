«Taratata» : «Jacques Brel est mort une deuxième fois. Un massacre»

L'interprétation du classique «Ne me quitte pas», par Camélia Jordana et Yseult, n'a (pas du tout) fait l'unanimité. Les deux chanteuses se sont fait étriller sur les réseaux sociaux.

La prestation n'est pas récente, elle a plus de trois semaines, mais la tempête a déferlé sur Twitter, dimanche, après que le compte de l'émission «Taratata» a reposté la vidéo d'une interprétation du classique de Jacques Brel «Ne me quitte pas», par Camélia Jordana et Yseult, à l'occasion de la Saint-Valentin. Celle-ci était passée inaperçue jusqu’alors…