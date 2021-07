États-Unis : Jada Pinkett Smith a pris une décision capillaire radicale

Encouragée par sa fille, la femme de Will Smith a sauté le pas et s’est entièrement rasé la tête.

Jada Pinkett Smith a dévoilé ce lundi 12 juillet sur Instagram qu’elle s’était rasé le crâne. L’actrice et musicienne a partagé une courte vidéo, ainsi que des selfies d’elle et de sa fille Willow, affirmant qu’elle lui avait donné l’inspiration pour ce nouveau look. «Willow me l’a fait faire parce qu’il était temps, mais mes 50 ans seront incroyables avec cette coupe», a-t-elle posté.