Jada Pinkett Smith est séparée de Will Smith depuis sept ans

Will Smith et Jada Pinkett Smith sont toujours mariés.

Lorsque Will Smith a giflé Chris Rock après une plaisanterie sur sa femme lors de la cérémonie des Oscars 2022, nous étions loin de penser que le couple n’en était en fait plus un depuis des années. Mais pleine promotion de ses mémoires, «Worthy» (ndlr: «Digne») qui doit sortir le 17 octobre, Jada Pinkett Smith s’est laissée aller à quelques confessions et pas des moindres. Elle et le père de ses deux enfants sont séparés depuis 2016.