Jada veut que Will Smith et Chris Rock se parlent

États-Unis : Jada Pinkett veut que Will Smith et Chris Rock se parlent

L’actrice a évoqué l’épisode de la gifle donnée par son mari à l’humoriste durant les Oscars. Elle aimerait qu’ils se réconcilient.

C’est dans son émission «Red Table Talk», diffusée sur Facebook Watch, que Jada a parlé pour la première fois de l’incident qui avait valu bien des ennuis à son mari, dont un bannissement des Oscars. «Mon plus profond espoir est que ces deux hommes intelligents aient l’opportunité de guérir, de parler de ça et de se réconcilier, a-t-elle dit. Quand on voit l’état du monde aujourd'hui, nous avons besoin d’eux et nous avons plus que jamais besoin les uns des autres.»