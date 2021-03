Starlette : Jade, 16 ans, et déjà sous contrat d’influenceuse?

À force de s’en donner à cœur/corps joie sur les réseaux sociaux, Jade Hallyday attire l’attention.

Depuis qu’elle a fêté ses 16 ans (en août 2020), Jade Odette Smet, fille adoptive de Johnny et Læticia Hallyday, poste à tire-larigot des photos d’elle, à Saint-­Barth, à Marrakech, et le plus souvent en petite tenue. Va-t-elle devenir une influenceuse adepte du placement de produits, comme les starlettes de télé­réalité qu’elle admire?