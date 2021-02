Birmanie : Jade, banques, tourisme: les milliards de dollars de l’armée

La junte qui a renversé la dirigeante Aung San Suu Kyi s’est assurée le contrôle des ressources naturelles et de pans entiers de l’économie de la Birmanie.

Mines, banques, tourisme: la junte, à la tête de la Birmanie depuis son coup d’Etat contre Aung San Suu Kyi, s’est assurée le contrôle des ressources naturelles et de pans entiers de l’économie du pays, une fortune ciblée de nouveau par Washington après le putsch des généraux. Les Etats-Unis ont annoncé mercredi de nouvelles sanctions. Mais ces dernières vont-elles viser uniquement les auteurs du putsch du 1er février ou aussi les gigantesques conglomérats contrôlés par les militaires?

MEHL est un des deux conglomérats détenus par les militaires, avec la Myanmar Economic Corporation (MEC), des groupes opaques à la tête d’intérêts colossaux dans des activités aussi diverses que l’exploitation minière, la bière, le tabac, les transports, l’industrie textile, le tourisme ou la banque. A travers eux, plus de 130 entreprises sont chapeautées entièrement ou partiellement par les généraux, selon un rapport de l’ONG Justice for Myanmar (JFM), publié la semaine dernière.

«Barons de la drogue et militaires»

MEHL détient aussi le plus grand nombre de licences de mines de rubis et de jade en Birmanie, premier producteur mondial. A lui seul, le jade représente un commerce de plusieurs milliards de dollars par an. Mais une très faible partie finit dans les caisses de l’Etat, la plupart des pierres de qualité étant passées en contrebande en Chine.