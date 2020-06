Actualisé il y a 42min

Futur star de baseball

Jaden Gil a du sang de champion dans ses gènes

Le fils d’Andre Agassi et de Steffi Graf frappe fort avec une balle. Mais avec une batte de baseball. Le garçon, 18 ans, devrait être drafté entre mercredi et jeudi.

de Sport-Center/C.Ma.

Des chiens ne font pas des chats et vice-versa. Où il est aussi question de la pomme qui n’est pas tombée loin de l’arbre; de sang de champion dans les veines, dans ses gènes. Steffi Graf et Andre Agassi ont élevé un garçon qui lance des balles aussi fort qu’eux. Mais, contrairement aux deux anciennes stars des courts, qui ont remporté respectivement 22 et 8 titres du Grand Chelem, Jaden Gil, 18 ans, est un futur lanceur ou batteur, certainement une star de baseball.

Alors que les scouts sont convaincus de la «force brute» et du grand potentiel de Jaden Agassi en tant que lanceur et frappeur, les jeunes joueurs seront repêchés en Major League Baseball (MLB) ce mercredi et jeudi; le cap peut ainsi être fixé. Agassi Jr est le deuxième meilleur junior du Nevada au repêchage.

Lutter pour la victoire avec ses coéquipiers, c'est ce qui me fascine» Jaden Gil Agassi

Mais la question que tout le milieu du tennis, voire tous les mateurs de sports se posent, c’est pourquoi. Pourquoi le baseball et non le tennis? «J'adore le baseball», explique le fils de Steffi et d’Andre, qui a toujours été plus attiré par les sports d’équipe. «Lutter pour la victoire avec ses coéquipiers, les «Bros» (pour les frères / frères), c'est ce qui me fascine», explique le garçon.

Qu'il soit ou non drafté cette semaine n'a pas d'importance pour lui. Le passage aux pros n'est actuellement que «Plan B», car après une opération au coude, il veut faire ses preuves à nouveau dans le championnat universitaire de l'USC, l'Université de Californie du Sud.

Il était imprévisible que Jaden Gil Agassi devienne un joueur de baseball. Steffi Graf a grandi en Allemagne, où le baseball n'a quasiment pas d’existence. Andre Agassi, lui, n'a rencontré le baseball qu'une seule fois: il a joué l'arrêt-court des Yankees de New York dans une publicité pour Nike. Dans cette série publicitaire, les superstars sont apparues dans des catégories étrangères: Serena Williams, par exemple, en tant que volleyeuse, Lance Armstrong en tant que boxeur et Andre Agassi, donc, en tant que joueur de baseball.

Agassi, plus de rock

Si vos parents ont déjà fait du sport au plus haut niveau, alors vous ne voulez pas vous cacher derrière le rideau en tant que fils.» Andre Agassi, ex-No 1 de tennis

Jaden Agassi veut également devenir un «gros» joueur. Il porte maintenant son célèbre nom de famille avec fierté après avoir joué «Rock» au lieu d'Agassi sur son dos dans les premiers jours. Selon Jaden Gil, ses parents lui ont beaucoup donné «et d'abord l'attitude».

Le père André Agassi est également fier du chemin parcouru par son fils. «Même si cela ne devrait jamais lui suffire dans la ligue majeure, j'adore le regarder jouer.» Et le Kid de Las Vegas voit des qualités chez le fils qui l’ont un jour élevé au tennis: «Je viens d'un sport dans lequel on ne peut manger que ce que l'on a tiré auparavant. Vous n'espérez pas que quelqu'un croira en vous et vous donnera quelque chose - vous devez et voulez tout gagner vous-même. C'était mon attitude - et je le vois aussi avec Jaden. Et une chose est claire de toute façon: si vos parents ont déjà fait du sport au plus haut niveau, alors vous ne voulez pas vous cacher derrière le rideau en tant que fils. »

Toute la famille regardera la draft à la télévision cette semaine. En raison du coronavirus, cela se passera par vidéoconférence. Quelle équipe détient les droits sur le bijou de baseball qui a les meilleurs gènes tennistiques possibles dans le sang?