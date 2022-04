Daniel Radcliffe adore la dérision

Cela fait des années qu’on n’avait plus vu une grande aventure épique comme les films des années 1980 tel que «À la poursuite du diamant vert». Mon personnage est tellement méchant au point d’être drôle. Je joue un milliardaire qui veut tout faire pour satisfaire son père et qui enlève une auteure de romans (Sandra Bullock) pour trouver un trésor. Il est un horrible colonialiste qui pense que tout lui est dû. Mais son évolution dans l’histoire est pleine de rebondissements. Ce script était tellement bien écrit car il mélange la comédie, l’aventure, la romance… Je vous avoue aussi que donner la réplique à Sandra est quelque chose qui ne se refuse pas.

J’espère avoir prouvé que j’ai un bon sens de l’humour. J’adore la dérision. Mon personnage dans «Le secret de la cité perdue» s’appelle Abigail, qui est un prénom féminin en anglais. J’ai utilisé ce nom, Abigail Fairfax, pour réserver dans tous les hôtels où je suis resté pendant ce tournage. Et vous auriez dû voir la tête des employées à la réception ou au spa de l’hôtel quand j’arrivais pour un massage. Ils pensaient toujours voir une fille… et sûrement pas le gars qui jouait Harry Potter (rire).

Aujourd’hui plus que jamais on évoque un possible remake de «Harry Potter». Même si vous n’avez plus l’âge du jeune sorcier pourriez-vous envisager un retour dans la saga?