Attentat à Kaboul : «J’adore mon job», confiait Nicole, 23 ans, cinq jours avant sa mort

Nicole Gee, 23 ans, fait partie des 13 soldats américains tués dans l’attentat de jeudi dernier à Kaboul. Sur Instagram, elle se disait heureuse d’aider les autres.

La sergente marine Nicole Gee était passionnée par son travail. Envoyée en Afghanistan cet été, la Californienne de 23 ans était chargée d’aider les femmes et les enfants à fuir le pays, une tâche qu’elle prenait très à coeur. Le 21 août dernier, la jeune femme avait publié sur Instagram une photo d’elle portant un bébé à Kaboul: «J’adore mon job», avait écrit Nicole en légende. Deux jours plus tard, l’Américaine postait un cliché la montrant en train d’escorter des réfugiés dans un avion de l’armée.

Bien qu’effondrés, les amis de Nicole n’ont pas été surpris d’apprendre qu’elle avait laissé sa vie en voulant aider les autres. «Elle était «badass» (ndlr: dure à cuire). Elle dépassait et surpassait la plupart des Marines masculins dans les catégories physiques pendant notre entraînement. Et plus important encore, elle était la personne la plus gentille. Elle ne pouvait s’empêcher d’aider les autres», confie à Daily Beast le caporal Joyner Seaman.