Callum Turner adorerait jouer James Bond

Callum Turner incarne le frère d’Eddie Redmayne dans «Les Animaux fantastiques: Les Secrets de Dumbledore» et serait ravi de devenir 007.

L’acteur britannique de 32 ans, bientôt dans «Masters of the Airs» doit son succès à sa ressemblance avec l’acteur Eddie Redmayne. Il incarne son frère, Thésée, dans la saga des «Animaux fantastiques» dont le troisième film est sorti le 7 avril 2022.

Votre duo avec Eddie Redmayne, qui incarne votre frère, fonctionne à merveille. Comment avez-vous créé cette complicité?

Je dois beaucoup à Eddie, car c’est notre ressemblance physique qui m’a permis de décrocher ce rôle. Nous venons tous les deux du quartier de Chelsea, dans l’ouest de Londres. On a grandi dans le même quartier, on a appris à nager dans la même piscine de la commune, on a loué nos DVD dans le même vidéoclub… Avant même de démarrer ma carrière d’acteur, nous nous étions rencontrés dans un pub de Chelsea. Il était déjà superconnu en Angleterre et il m’a offert sa place pour qu’on discute ensemble. C’est un vrai gentleman.

Comment s’organise la rivalité fraternelle durant le tournage?

Thésée et Norbert sont incroyablement têtus et motivés. À part ça, les deux frères sont tellement différents qu’il était primordial de trouver des similitudes entre Eddie et moi pour créer cette dualité à l’écran. Je vois Thésée comme quelqu’un qui a eu le cœur brisé. La rivalité entre eux vient de cela. Thésée veut contrôler Norbert. Il y a une sorte d’amour fraternel mais qu’il exprime difficilement. Il peut paraître autoritaire ou faire les mauvais choix.

Quel a été votre plus gros challenge?

J’étais terrorisé par les effets spéciaux au début du tournage du premier volet de la saga des «Animaux fantastiques». C’était quelque chose d’inconnu pour moi qui n’avais tourné que des courts métrages et des trucs à la télé anglaise. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé sur d’immenses plateaux aussi grands qu’un hangar d’avions et il m’a fallu du temps pour y trouver mes repères. Aujourd’hui, je peux faire semblant d’être un vieux pro (rires).

Vous êtes sorti de l’anonymat en quelques années. Comment gérez-vous votre célébrité?

Il y a un tel engouement pour l’univers de «Harry Potter» que je ne peux qu’être heureux d’en faire partie. J’ai visité une école aux USA dans l’Alabama où les professeurs avaient construit des décors et transformé les lieux en réplique de l’école des sorciers de Poudlard. Et cela grâce aux dons de parents ou d’entreprises des environs. Le jour de ma visite, profs et élèves étaient même habillés comme les personnages de la saga.

Vous faites partie des acteurs favoris pour être le prochain James Bond. Prêt?