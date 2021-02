Avec sa stratégie «Reimagine», Jaguar Land Rover (JLR) veut se réinventer. Son CEO, Thierry Bolloré, a présenté un programme complet au cœur duquel figure «le luxe moderne, un design incomparable, ainsi que l’électrification». Selon lui, la stratégie «Reimagine» permet plus que jamais de mettre en valeur et de renforcer l’unicité des marques. «Nous utilisons désormais ces conditions pour redéfinir notre activité, les deux marques et l’expérience client de demain», a-t-il souligné.

Une marque de luxe 100% électrique d’ici 2025

Le passage à l’électrique des deux marques Jaguar et Land Rover, sur des architectures distinctes, ainsi qu’avec un caractère propre à chacune, figure au cœur de la stratégie «Reimagine». À partir de 2025, tous les véhicules de la marque de luxe Jaguar seront 100% électriques. Au cours des cinq prochaines années, la marque de véhicules tout-terrain Land Rover lancera sur le marché six modèles 100% électriques, dont le premier est prévu pour 2024. D’ici à 2030, Jaguar Land Rover prévoit de proposer un modèle 100% électrique dans chaque famille de véhicules. L’objectif est que d’ici là, les ventes de véhicules zéro émission 100% électriques représentent 100% du chiffre d’affaires de Jaguar et 60% de celui de Land Rover. La production du successeur électrique de la berline de luxe XJ, qui était attendue cette année, a toutefois été interrompue.

Le CEO, Thierry Bolloré, veut entièrement réinventer Jaguar Land Rover en mettant l’accent sur la durabilité. JLR Au cours des cinq prochaines années, le spécialiste des véhicules tout-terrain Land Rover lancera six modèles électriques sur le marché. JLR

Pile à combustible et hydrogène

Les Britanniques ne se concentrent toutefois pas uniquement sur les émissions locales de leurs véhicules, mais visent également à atteindre l’objectif zéro émission de carbone dans leur chaîne d’approvisionnement, leurs véhicules et leurs opérations d’ici à 2039. À cette fin, JLR travaille, de manière surprenante, au déploiement de moteurs à pile à combustible hydrogène propre. Des développements sont déjà en cours et des prototypes de véhicules à hydrogène circuleront sur les routes britanniques dès les douze prochains mois.

La durabilité joue un rôle fondamental dans le succès de la stratégie «Reimagine». Car, Jaguar Land Rover veut créer un nouveau standard pour le secteur du luxe en matière d’impact sociétal et environnemental. JLR s’engage à investir environ 2,5 milliards de livres sterling (environ 3,1 milliards de francs) par an dans les technologies d’électrification et le développement de services connectés, ainsi que dans les technologies d’analyse de données, afin d’améliorer l’écosystème entourant le propriétaire d’un modèle Jaguar ou Land Rover.