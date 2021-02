Automobile : Jaguar se réinvente en 100% électrique

La marque de voitures de luxe britannique a annoncé lundi sa nouvelle stratégie «verte»: passer au tout électrique dès 2025 pour être neutre en carbone d’ici 2039.

Jaguar Land Rover promet d’investir 2,5 milliards de livres (env. 3 milliards de francs suisses) par an, en grande partie dans l’électrique, mais prévient que sa transformation va entraîner une réduction sensible de ses activités hors production au Royaume-Uni. Il ne donne pas plus de détails sur les répercussions en termes d’emplois.