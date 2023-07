Xavier Dolan confie avoir abandonné la réalisation de films

Malgré sa vocation précoce pour le 7e art et ses nombreux longs métrages, dont «Mommy» primé à Cannes en 2014, le Québécois ressent aujourd’hui un certain ras-le-bol. «Je n’ai plus l’envie ni la force de m’engager dans un projet, pendant deux ans, pour que personne ou presque ne le voie. J’y ai mis trop de passion pour être aussi déçu. À force, je me demande si mon cinéma est mauvais, alors que je sais qu’il ne l’est pas», a-t-il dit. Une nouvelle qui risque de décevoir ses fans. Reste à savoir si Xavier, qui a récemment réalisé sa première série, continuera à jouer devant les caméras.