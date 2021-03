Procès de la mort de George Floyd : «J’ai appelé la police parce que j’ai pensé être témoin d’un meurtre»

Au deuxième jour du procès du policier Derek Chauvin, un témoin de l’arrestation qui a coûté la vie à l’Afro-Américain George Floyd a livré un récit glaçant à la barre.

Témoignage éprouvant

Sur ces images, qui a conduit des millions de personnes à manifester contre le racisme et les violences policières dans le monde entier, Derek Chauvin maintient un genou sur le cou de George Floyd, plaqué au sol et menotté, qui râle, supplie et finit par s’évanouir.