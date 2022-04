Fivel Stewart a fait du cheval avant de faire du vélo

La Californienne a décroché son premier rôle dans une série de Disney Channel en 2016. AFP

L’actrice métisse de 25 ans incarne, en mode western, une fille rebelle qui cherche à venger le meurtre de son père. Fivel Stewart n’a eu aucune peine à se glisser dans ce rôle de cowgirl pour un épisode de «Roar», série actuellement disponible sur Apple TV+.

Qu’est-ce qui vous a parlé dans cet épisode intitulé «Celle qui aimait les chevaux»?

J’ai été emballée qu’on demande à une fille comme moi, Américaine d’origine asiatique et amérindienne, de participer à un western. J’avais toujours rêvé d’un projet comme ça, mais je n’aurais jamais imaginé y tenir le rôle principal. On remet toujours les femmes à leur place dans les westerns donc jouer une fille qui casse les codes m’a donné beaucoup de force.

Le titre de cet épisode vous va bien puisque vous avez grandi dans un ranch, entourée de chevaux.

C’est vrai. J’ai appris à monter à cheval bien avant de savoir faire du vélo. J’ai grandi à Los Angeles, mais aussi dans la vallée (ndlr: de San Fernando), entourée de montagnes et de grands espaces. On a le sentiment d’y vivre loin de Hollywood même si on est à 20 minutes de tout. J’ai eu une enfance idyllique et j’ai eu la chance d’avoir le meilleur de deux mondes.

Fivel n’a eu aucune peine à jouer les cowgirls dans «Roar». Apple TV+

Vous avez commencé dans le showbiz comme assistante de votre père, un cascadeur renommé à Hollywood.

Oui. J’ai commencé très jeune à participer à des compétitions d’arts martiaux. J’accompagnais mon père sur les tournages, mais mon rêve était de devenir danseuse. Mon frère, Booboo, avait du succès comme comédien, mais je n’ai réellement découvert ma vocation d’actrice qu’il y a environ six ans.

Quel a été le déclic?

J’ai toujours détesté qu’on m’appelle «la sœur de Booboo». Alors, à 18 ans, je me suis rebellée en bossant comme serveuse dans un restaurant pendant un an. Ensuite, j’ai décroché un rôle dans une série de Disney Channel. Puis dans la série «Atypical» (ndlr: visible sur Netflix), dont le héros est Asperger, comme ma sœur. Je me suis dit que j’avais trouvé ma voie.

Vous incarniez un personnage queer dans «Atypical». Comment les fans de la série ont-ils réagi?

Génialement bien. J’ai vécu une relation queer dans ma vie, mais je ne me définirais pas comme queer. J’ai un copain aujourd’hui. Reste que vivre à l’écran des choses que j’ai vécues plus jeune et représenter cette communauté a été formidable.

Avez-vous facilement trouvé les bons rôles en tant qu’actrice métisse?