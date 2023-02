Pour Ant-Man, Kathryn Newton a appris à se casser la figure

L’actrice américaine de 26 ans, dont le cœur est pris par ses chiens, se glisse dans la peau de Cassie dans le troisième volet des aventures d’«Ant-Man», aux côtés de Jonathan Majors. Un personnage précédemment incarné par Abby Ryder Fortson. Kathryn a tout fait pour ne pas décevoir ses partenaires à l’écran.

Être la petite nouvelle dans l’univers Marvel, ça vous fait quoi?

Je gagne une nouvelle famille et une communauté de fans. Ce n’est pas seulement de jouer une superhéroïne qui m’emballe, mais aussi de bosser avec des acteurs légendaires. J’étais terrifiée au début parce que je ne voulais pas les décevoir et me faire virer. J’avais envie de les impressionner, comme mon personnage souhaite impressionner son père.

Vous prenez le relais d’une autre actrice qui jouait votre personnage plus jeune dans les deux premiers volets d’«Ant-Man».

Les fans aimaient Cassie Lang depuis longtemps dans ses différentes incarnations dans les comics et les films. J’ai revu «Ant-Man» six fois pendant que j’étais en quarantaine à Londres avant le début du tournage. On a créé une nouvelle version de Cassie que les gens ne connaissent pas. J’ai l’impression qu’elle est taillée sur mesure pour moi.

Cassie est une idéaliste qui n’hésite pas à se faire arrêter par les flics.

Elle a un cœur immense et se soucie vraiment des gens. Je suis aussi philanthrope. Et puis nous sommes les deux très impatientes, ce qui nous cause des ennuis parfois.

Quel entraînement physique avez-vous suivi pour le rôle?

J’ai surtout appris comment me casser la figure et encaisser un coup. Cassie est du genre à trébucher et à tomber donc je devais pouvoir jouer ça sans me faire mal. Cela dit, je me suis entraînée matin et soir pour améliorer mon endurance.

Quel a été votre plus grand challenge sur le tournage?