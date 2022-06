Iman Vellani est à découvrir dans Miss Marvel

Marvel Studios 2022

Dans «Miss Marvel», l’actrice pakistano-canadienne de 19 ans campe Kamala Khan, une lycéenne fan de Captain Marvel, qui se découvre des superpouvoirs. La série, inspirée par la bande dessinée «Ms. Marvel» est à voir dès le 8 juin 2022 sur Disney+.

Iman Vellani, que représente pour vous le fait d’incarner la première superhéroïne musulmane de Marvel?

C’est un honneur et un privilège, mais je ne vais pas au boulot tous les jours en pensant à ça. J’ai kiffé la BD parce que j’y ai découvert une fille comme moi, une Pakistanaise musulmane fanatique de superhéros. Je suis tombée amoureuse d’elle.

Vous retrouvez-vous dans le parcours de votre personnage?

Avant la série, je dédaignais ma culture et mes origines pakistanaises. Je suis née au Pakistan, mais j’ai déménagé au Canada à l’âge d’un an. Comme Kamala, j’ai appris à connaître ma famille et mon héritage au fil de la série. Maintenant je suis fière d’être pakistanaise.

Avez-vous reçu des conseils d’autres stars de Marvel pour gérer votre nouvelle notoriété?

Brie Larson, qui joue Captain Marvel, m’a contactée deux jours après que j’ai décroché le rôle. Elle a été mon mentor pendant tout ce processus. Même si elle a gagné un Oscar avant de jouer une superhéroïne, ce rôle a totalement changé sa vie. Je n’arrive pas à imaginer ce que ces prochains mois me réservent.

Comment avez-vous été choisie?

Quand j’ai appris qu’il y avait un casting, j’ai envoyé une Self tape (ndlr: méthode d’audition ou l’acteur réalise l’enregistrement et le montage de son casting). Deux jours plus tard, on m’a invitée à faire un bout d’essai à Los Angeles où mon père m’a accompagnée. À cause du Covid, j’ai fait un autre bout d’essai sur Zoom, en juin 2020.

Quelle a été votre réaction quand vous avez eu le rôle?

J’ai appris mon engagement le dernier jour du lycée. C’était un joli cadeau de fin d’études, d’autant plus que je n’ai pas eu droit à une cérémonie de remise des diplômes à cause de la pandémie. Kevin Feige, le patron des studios Marvel, me l’a annoncé personnellement. Je suis restée sous le choc pendant un an et demi!

Comment vous êtes-vous préparée à jouer votre personnage?