Zurich: Les passagers ont attendu longtemps leurs bagages

Normalement, on revient de vacances détendu et serein. Mais une mauvaise expérience au retour semble pouvoir défaire tous ces bienfaits. C’est le cas par exemple de Céline, une Bâloise de 29 ans qui revenait de Santorin via l’aéroport de Zurich. «Déjà dans l’avion, on nous a dit de patienter car il n’y avait pas assez de personnel au sol, raconte-t-elle. Puis on a attendu plus d’une heure pour nos valises. Vers 23 heures les gens sont devenus nerveux, ils avaient peur de rater le dernier train pour rentrer chez eux.»