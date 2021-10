Procès du 13-Novembre : «J’ai baigné dans le sang et les tripes du terroriste et j’y ai pris du plaisir»

Devant la Cour d’assises spéciale de Paris, les otages du Bataclan ont raconté mardi leurs 2 h 30 de huis clos avec les djihadistes. Entre terreur et absurdité.

«Pourquoi tu prends tes affaires? Tu vas mourir». Au procès des attentats du 13-Novembre, les otages du Bataclan ont fait vivre à la Cour leurs deux heures et demie de huis clos avec les djihadistes, entre terreur et conversations absurdes.

Du balcon de la salle de spectacle, Grégory et Caroline ont d’abord entendu les tirs, avant de voir apparaître une silhouette «en jogging, avec une Kalachnikov». Ils s’accroupissent entre deux rangées de sièges et attendent les yeux fermés. «Un peu fatalistes», dit à la barre Grégory, informaticien de 39 ans.

«Et là, une voix directive qui dit: «Debout», se rappelle Grégory, chemise bleue, foulard bordeaux, voix douce. «Je garde les yeux fermés. Une deuxième fois: «Debout». Grégory ouvre les yeux, une arme est braquée sur lui. Il se lève, prend son sac. «Pourquoi tu prends tes affaires», lui demande le djihadiste. «T’en as plus besoin, tu vas mourir.»

Son amie Caroline, qui témoigne en fauteuil roulant devant la Cour d’assises spéciale, a directement essayé de parler: «J’avais lu que c’était plus dur de tuer quelqu’un avec qui on avait dialogué», explique cette femme blonde de 40 ans. «Je lui ai dit que je ne pouvais pas me lever, que j’étais handicapée. Il m’a répondu qu’il n’en avait rien à foutre.»

Ils avaient «l’air de s’amuser»

À un moment, un otage est pris d’un rire nerveux. Il est emmené au bout du couloir, raconte David. «Un coup part. Je ne ressens plus rien, c’est une file d’attente pour l’enfer.» Mais l’otage est ramené, on a tiré à côté de sa tête.

Rien à négocier

Grégory est chargé d’être le porte-voix des djihadistes quand la police investit les lieux: «On est à deux, on a des Kalachnikov et des ceintures explosives», «si vous ne reculez pas, on tue tout le monde et on se fait sauter».