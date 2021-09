Antony Trice a mûri après The Voice

Son audition à l’aveugle et son histoire – il avait commencé la musique à la suite du décès de sa sœur – avaient ému les téléspectateurs de «The Voice» en 2020. Samedi 25 septembre 2021, sur TF1, le chanteur de Baulmes (VD) défendra sa place dans «The Voice All Stars».

Parce que ma sœur était fan de Jenifer et que le seul concert qu’elle a vu dans sa vie, c’était elle. Après, tout peut changer au moment où les coaches se retournent en fonction de ce qu’ils me disent, mais mon idée première, c’est Jenifer.

Absolument. J’ai changé, j’ai beaucoup mûri. Ma mère me dit qu’avant «The Voice», j’étais un petit garçon et que je suis devenu enfin adulte après (il rit). Je suis beaucoup plus conscient des choix que j’ai à faire au niveau de la musique, je suis plus impliqué dans mon travail. Ça m’a permis de me sentir artiste.