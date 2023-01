Shirley Souagnon arrête la scène

Depuis seize ans, Shirley Souagnon fait rire les gens avec des thèmes qui la touchent . Propulsée sur le devant de la scène en 2010, notamment grâce à sa participation à l’émission de France 2 «On n’demande qu’à en rire», la Française de 36 ans peut se targuer de faire rire partout sur la planète, comme ça a été le cas fin 2022 avec son tour du monde des Comedy Clubs. Mais aujourd’hui l’humoriste a décidé de raccrocher et de ne plus monter sur scène. Le 27 janvier sera l’occasion de la voir une dernière fois en Suisse, au Casino Théâtre de Genève, avec son spectacle «Être humain», dans lequel elle tente de définir ce terme.

«Je pense que j’ai atteint exactement ce que je voulais trouver avec cette forme d’art. Je me rends compte que mon métier tel qu’il est aujourd’hui ne me permet pas d’être alignée avec mes valeurs humaines», confie l’artiste. Quand les lumières se seront éteintes, Shirley Souagnon n’a aucune idée de ce qu’elle entreprendra. «Mais je vais faire peur à mon banquier, parce que je ne ferai pas grand-chose», rigole-t-elle. Celle qui apprécie les Comedy Clubs, dans lesquels elle peut être proche du public, ne craint pas que ce contact direct lui manque. «Je pense que j’ai besoin de me reposer, de me recentrer, d’écouter les oiseaux chanter le matin. Ça ne va pas me manquer, parce que je vais me souvenir de tous ces beaux souvenirs que je n’ai pas encore eu le temps de digérer», dit-elle.