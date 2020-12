Une foule «limitée» pour l’investiture en janvier

«Le 20 janvier, le président élu [Joe] Biden et de la vice-présidente élue [Kamala Harris] prêteront serment au Capitole lors d’une cérémonie historique qui inclura des protocoles de sécurité et sanitaires très stricts», a indiqué dans un communiqué le comité pour l’investiture présidentielle (PIC). Il a appelé le public à éviter de se rendre à Washington. Une autre inconnue est la présence ou non à la cérémonie de Donald Trump, qui continue à contester sa défaite. Le président républicain n’a pas non plus confirmé s’il allait recevoir Joe et Jill Biden pour leur visite protocolaire à la Maison-Blanche, dans le cadre de la transition du pouvoir.