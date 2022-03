Sofiane Zermani dans une série sur la RTS

Si le Français de 35 ans s’est d’abord fait connaître en tant que rappeur sous le nom de Fianso, c’est aujourd’hui aussi en tant que comédien qu’il poursuit sa carrière d’artiste. On l’a notamment vu dans le film «Frères ennemis», en 2018, et dans la série «Les Sauvages», l’année suivante. Dès le 31 mars 2022, c’est dans «Hors Saison», sur RTS 1, que les téléspectateurs pourront découvrir Sofiane Zermani dans le rôle de Lyes Bouaouni.

Qu’est-ce qui vous a plu dans cette série?

La qualité de l’écriture d’abord. On sentait l’atmosphère dès la première lecture. Ensuite, c’est la première rencontre avec Pierre Monnard, le réalisateur. J’ai besoin d’être en confiance avec un metteur en scène et là, ç’a été un feeling immédiat. Je l’ai suivi dans son aventure sans trop me poser de questions, en réalité.

Avez-vous rencontré des policiers pour préparer le rôle de Lyes?

Je discute avec des policiers depuis l’enfance (il rit). On a eu une consultation sur la manière de tenir l’arme, de menotter, d’appréhender, les protocoles d’arrestation en voiture. Ç’a été très court. On ne voulait pas des superflics, on voulait des humains flics. Et les humains flics, ce sont des humains et ils font ce qu’ils peuvent, comme ils peuvent et c’est déjà énorme.

La majeure partie de la série a été tournée en Valais. Connaissiez-vous cette région?

Pas du tout. Le plus loin que j’étais allé dans les terres en Suisse, c’était Vevey. Je ne connaissais pas du tout le Valais, je ne connaissais pas du tout Champéry. On en est tous tombés immédiatement amoureux. On est au milieu des montagnes, on se sent petit, respectueux, humble. On a été accueillis par une population, par des commerçants, c’était une ambiance familiale. On se retrouvait rapidement à dîner avec les gens, à échanger avec eux, et c’est devenu leur histoire, leur série.

Qu’avez-vous pensé de «Hors Saison» quand vous l’avez vue?

J’ai bouffé les six épisodes d’un trait. Je l’ai trouvée atypique. C’est un thriller policier, c’est noir, sombre. Il y a une espèce de côté très réel et très pragmatique des personnages. On vit des passages majeurs de leur vie et on a l’impression d’être en immersion. Je pense que le vrai personnage principal de cette série, ce sont les Dents-du-Midi et toutes les montagnes qui nous entouraient en Valais.

Quels sont vos autres projets en tant que comédien?