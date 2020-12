La Française, qui a passablement maigri durant l’été, se félicite de ne plus être en surpoids. Elle n’y voit maintenant que des avantages dans son quotidien. «J’ai changé de corps et je me sens vraiment mieux, a-t-elle assuré. Ça ne veut pas dire que plus jamais de ma vie je vais manger de Kinder, ça se peut que même un jour je regrossirai. Mais c’est au-delà même de l’apparence, je ne suis plus essoufflée, fatiguée pour un rien, et surtout je ne suis plus en train de chercher mille techniques pour me sentir à l’aise dans mes vêtements.»