Au moment où la cinquième tireuse s’approche (ndlr: la joueuse de West Ham Katerina Svitkova), il y a pas mal de choses qui me sont passées par la tête (rires). Elle avait déjà marqué sur penalty au match aller. Je me suis demandé: «Est-ce qu’elle va tirer à la même place?» «La mettre au milieu?» Au final, c’était la plus nerveuse de nous deux. J’ai choisi un côté et je suis heureuse qu’elle se soit ratée.