Stress revient en grande forme avec Libertad

Trois ans après «Sincèrement», disque nourri par un épisode de déprime, Stress est de retour avec «Libertad». Avec les quatorze titres pop, electro-pop et hip-hop de cette lumineuse galette publiée le 25 février 2022, l’artiste couronné de neuf Swiss Music Awards fait danser, sourire ou encore pleurer.

Vous n’étiez pas sûr de ressortir un disque un jour. Quand avez-vous retrouvé l’inspiration?

En 2019, j’étais dans un endroit de merde dans ma vie. J’étais en dépression. L’album «Sincèrement» était un mal nécessaire pour que je m’en sorte. L’inspiration est revenue un an plus tard. J’ai eu un déclic sur une île en Indonésie. Je me suis souvenu du petit bled en Estonie d’où je venais et tout le chemin que j’avais parcouru. J’ai compris toute la chance que j’avais eue dans ma vie, en tant qu’artiste depuis presque vingt ans et en tant que personne.

Sur ce disque, on vous découvre chanteur.

Les gens qui écrivent des chansons mettent moins de mots que dans le hip-hop. Le sens de chaque mot pèse pour le coup beaucoup plus. J’ai eu cette approche dans «Enfants de la pluie». J’ai essayé d’être métaphorique de manière juste sans avoir le flow ni recourir à tous les artifices qu’on utilise dans le rap. Un challenge. Sur «Just Like I Love You», je chante aussi. J’aurais bien voulu chanter un peu mieux, parce qu’il faut reconnaître que je me fais défoncer par Stefanie Heinzmann (rire).

Pourquoi certains de vos titres sonnent-ils aussi pop?

J’ai eu envie de communiquer les diverses énergies qui me parcourent, comment je ressens la vie. Mes morceaux sont plus ouverts, mais ne sont pas cheesy. J’ai bossé la moitié du disque avec le producteur Mykel Costa. Il est reconnu dans le milieu. Il a 25 ans, c’est son monde, il ne se pose pas mille questions. Il a amené un côté très frais, très fun, très impulsif. L’autre moitié de la galette, je l’ai conçue avec les producteurs Gabriel Spahni et Georg Schlunegger. Avec eux, le travail était complètement différent. On était dans la réflexion.

Cette ouverture de votre hip-hop vers d’autres styles, c’est un moyen de rester tendance?

Non. Cela s’est fait naturellement. Quand tu retrouves une certaine joie de vivre, que tu es bien dans tes pompes, tu ne te sens juste pas limité dans les styles. J’ai toujours été un grand fan de Bad Bunny et de sa façon de marier le rap au rock et au reggaeton.

Exception de l’album, «Animal asocial» donne dans le hip-hop violent.