Amanda Seyfried bluffante dans The Dropout

Oui, comme quand 700 de ses textos ont été rendus publics. La créatrice Liz Meriwether les a passés au crible pour essayer d’intégrer ces infos dans le scénario. Je n’ai jamais pensé que notre histoire allait capoter à cause du procès, mais ces nouvelles quotidiennes me rappelaient constamment que le personnage que je jouais était bien réel, ce qui rendait mon job intimidant.

Je pense sincèrement qu’elle avait de bonnes intentions au départ, mais que certaines décisions ont fait dérailler son projet. Nous explorons cela dans la série et j’aime bien notre version des faits, mais c’est de la fiction, pas la vérité. Le truc, avec Elizabeth, c’est qu’on ne sait toujours pas qui elle est. C’est ce qui la rend si fascinante.

Je me suis fixé comme règle de coller au scénario de Liz Meriwether. Je me suis forcée à oublier ce que j’avais pu penser en regardant un documentaire sur Elizabeth et en écoutant le podcast qui a inspiré la série. Je l’ai considérée d’un nouveau point de vue, comme une sœur, quelqu’un à qui l’on est attaché.