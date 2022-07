Vincent Veillon a mangé de la poussière au Paléo

Vincent Veillon : «J’ai craché de la poussière quelques jours après Paléo»

D’ici à l’ouverture des portes du Paléo , le mardi 19 juillet 2022, plusieurs figures de la politique, du sport ou du divertissement nous parleront de la relation qu’elles entretiennent avec le festival. Aujourd’hui, parole à l’humoriste et animateur Vincent Veillon, 36 ans.

J’y vais chaque année depuis 2009. C’est une semaine que je noircis dans l’agenda parce que c’est toujours super. J’y vais principalement pour «travailler» et rencontrer des gens, boire des jus et… ah oui, voir des concerts.

De votre point de vue, quelle est l’importance culturelle et sociale du festival?

Elle est centrale. Il suffit de constater la relative déprime ambiante de ces deux dernières années. Lorsqu’on prononçait le mot «Paléo», les regards s’éteignaient, les cierges s’allumaient.

Quel est votre meilleur et votre pire souvenir d’une soirée au Paléo?

La pluie lors de notre premier spectacle pour les 40 ans du festival. Cette saloperie s’est abattue au bout de dix minutes de show. Mais en réalité, on a joué avec cet imprévu et le public nous a aidés à crier contre l’orage, qui s’est arrêté. C’est le meilleur et le pire en même temps.