États-Unis

«J’ai cru entendre un poisson sauter… mais ce n’en était pas un»

Un kayakiste en balade sur une rivière de Caroline du Nord a filmé sa terrifiante rencontre avec un alligator.

En effet. Un alligator avait repéré le kayakiste et préparait son attaque. Le temps que Peter comprenne ce qui se passait, il était déjà trop tard. «Je n’ai pas pu réagir. Quand j’ai aperçu la tête de l’alligator à l’avant du kayak, j’étais en état de choc», témoigne-t-il. Sous la violence du choc, l’embarcation de l’Américain s’est retournée et le malheureux s’est retrouvé sous l’eau.

Pas la première rencontre

Par chance, Peter a pu s’agripper à un arbre et remonter à la surface. «S’il n’y avait rien eu à attraper sur ma droite, cela aurait pu être bien pire», raconte-t-il. Dans cette vidéo saisissante, on peut entendre la respiration affolée du kayakiste, qui scrute les alentours pour s’assurer que l’animal n’est plus dans les parages. La voie étant libre, Peter a pu décamper à vive allure.