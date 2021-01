La Ferrière (BE) : «J’ai cru que ce serait le pire Nouvel An de ma vie»

Coincés par un passage à niveau en panne, des automobilistes ont fêté la nouvelle année dans leur voiture. Mais ils ont bien rigolé.

La plupart des gens se souviendront de ce Nouvel An, parce qu’il a été marqué par la pandémie de Covid-19. Pour Julien et son pote, ce sera en revanche pour une toute autre raison. Alors qu’ils étaient attendus par des amis pour célébrer la nouvelle année, c’est finalement dans leur voiture qu’ils ont franchi le cap de minuit. «Le dernier train était déjà parti depuis un moment, mais la barrière du passage à niveau de la Ferrière refusait de remonter, probablement à cause de la neige. Nous avons ainsi attendu dix bonnes minutes pour finalement comprendre que c’est là qu’on allait passer Nouvel an. Sur le moment, je me suis dit que c’était le pire Nouvel An de ma vie», raconte le jeune homme.