États-Unis

«J’ai cru que c’était un alien. Ça m’a terrifiée.»

Une automobiliste conduisait tranquillement sur une route de Géorgie quand une tortue est venue s’encastrer dans son pare-brise, manquant de blesser grièvement son passager.

Une femme domiciliée en Géorgie a fait son entrée dans le classement des accidents les plus improbables. Le 12 mai dernier, Latonya Lark était en train de conduire sur une route de Savannah quand elle a remarqué qu’un étrange objet se dirigeait tout droit sur elle. «J’ai crié à mon frère «mon Dieu, c’est une brique!» raconte l’Américaine à la chaîne WSAV .

L’automobiliste a ralenti. Le temps que son frère Kevin réalise ce qui était en train de se passer, un bruit fracassant a retenti et le jeune homme s’est retrouvé couvert d’éclats de verre. Une tortue venait de s’écraser dans le pare-brise du véhicule, juste devant lui. Secoué et légèrement blessé, le passager s’est efforcé de calmer sa sœur, avant de lui demander de s’arrêter et d’appeler à l’aide. «Je ne vais pas mentir, j’ai cru que c’était un alien, parce que ses pattes ont lâché. Ça m’a terrifiée», confie la conductrice à WDJB.