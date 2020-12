Pendant ce temps, en Australie : «J’ai cru que c’était une blague»

Un jeune koala un brin déboussolé a élu domicile dans le sapin de Noël en plastique d’une famille d’Adélaïde, mercredi.

La famille McCormick avait opté pour des boules bleues et roses, de jolis flocons argentés et une majestueuse étoile trônant au sommet de son sapin de Noël artificiel. Ce que ces Australiens domiciliés à Adélaïde (Australie-Méridionale) n’avaient pas prévu, c’est qu’un jeune koala un brin déboussolé viendrait ajouter sa touche personnelle à cette décoration festive.

Mercredi, Taylah, 16 ans, a été la dernière à quitter la maison familiale. Elle s’est assurée que le chien était bien dehors, a fermé les portes et éteint toutes les lumières. Quand les McCormick sont rentrés chez eux en fin de journée, ils ont tout de suite senti que quelque chose d’étrange se tramait. «Le chien est allé directement vers le sapin de Noël et reniflait partout. Il y avait des boules partout par terre… Ma mère a levé les yeux, et il y avait un koala dans l’arbre», raconte l’adolescente à «The Guardian Australia».