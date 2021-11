Camille Lellouche a cru mourir

Camille Lellouche : «J’ai cru que j’allais mourir»

Plus jeune, l’humoriste française a été battue et humiliée par son premier copain. Elle livre un témoignage bouleversant.

Son copain, qui pesait 120 kilos, était alors devenu fou de rage. «Il m’insulte, il commence à me mettre des droites dans tous les sens, des coups de coude dans le dos… a-t-elle raconté. Et j’ai commencé à me pisser dessus. Je lui dis: “Je suis en train de me pisser dessus“, j’essaie de contracter parce que j’ai un choc et il me dit: “Je m’en fous!“ Et il me roue de coups.»