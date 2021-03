Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a eu la peur de sa vie. «Lorsque le camion m’est arrivé dessus, j’ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. Depuis, je fais régulièrement des cauchemars et je suis suivi par un psy», explique un Lausannois. Fin février, alors que ce dernier remontait la rue de la Pontaise, un camion poubelle de la Ville de Lausanne s’est soudainement mis à reculer. «Au début, je ne me suis pas méfié. Mais au fur et à mesure qu’il prenait de la vitesse, j’ai compris qu’il se passait un truc. Finalement, c’est quand j’ai aperçu le chauffeur courant à côté du camion que j’ai compris qu’il n’y avait personne à bord», poursuit la victime.