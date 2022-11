Meurtre de Lola: le témoignage glaçant de la soeur de Dahbia B.

Meurtre de Lola : «J’ai cru qu’elle avait tué son mec parce qu’elle en était capable»

Lors de son audition face aux enquêteurs, la sœur de Dahbia B. a brossé un portrait désastreux de sa cadette, «la mauvaise graine de la famille».

La question de la responsabilité pénale de Dahbia B. sera cruciale dans ce dossier.

DR

«Je n’ai rien à voir avec cette affaire. Je suis choquée. Je ne trouve pas les mots. Je n’aurais jamais cru ma sœur capable de faire ça. On ne voit ça que dans les films». Quelques heures après l’effroyable meurtre de Lola, commis le 16 octobre à Paris, Friha B. se retrouve face aux enquêteurs. Sidérée par les faits reprochés à sa sœur, la jeune femme de 26 ans n’a pas de mots assez durs pour sa cadette. «Dahbia, c’est la mauvaise graine de la famille parce qu’elle fait toujours des problèmes même quand mes parents étaient malades elle a causé beaucoup de souci», lâche-t-elle.

Friha arrive en 2016 en France, où elle rejoint sa mère malade et ses deux sœurs, qui vivent avec elle. Sa relation avec ses cadettes est compliquée: «Je les aime bien. Elles me font de la peine. (…) Elles viennent chez moi lorsqu’elles ne savent plus où aller. Elles fument du shit. On dirait qu’elles n’ont pas de cerveau», raconte la jeune femme. Dahbia B., surnommée Dina, ne travaille pas, n’a pas de papiers ni de domicile. Sa sœur la considère comme une manipulatrice: «Elle fait tout dans son intérêt. C’est une voleuse et une menteuse. Je ne lui fais pas confiance», lâche-t-elle.

«Viens on amène les valises derrière ne t’inquiète pas»

Face aux enquêteurs, Friha revient sur cette soirée cauchemardesque du 16 octobre. En rentrant dans son studio, l’Algérienne ignore qu’un meurtre sordide vient d’y être commis. Tout est en désordre, il y a des valises partout et la baignoire est remplie d’eau parce que la machine à laver a été utilisée. Dahbia rentre vers 22 h 30 et demande à sa sœur aînée de l’aider à porter ses valises et la fameuse caisse renfermant le corps de la jeune Lola. «Quand je suis descendue, je lui ai dit, c’est quoi ce bordel», se souvient Friha. Dahbia refuse de révéler à sa sœur ce qui se trouve dans la caisse. «Viens on amène les valises derrière ne t’inquiète pas, je suis ta sœur», lui dit-elle.

Friha prend peur: «J’ai crié, j’ai pleuré. Je me demandais s’il n’y avait pas des armes ou de la drogue dans la boîte», explique-t-elle aux enquêteurs. La jeune femme s’enfuit, imaginant un scénario macabre, mais encore loin de la réalité: «J’ai cru qu’elle avait tué son mec parce qu’elle l’aimait trop et qu’elle en était capable», confie-t-elle. Selon Friha, sa sœur a commencé à se comporter de manière étrange l’été dernier, affirmant avoir vendu son âme et qu’elle avait été envoûtée. «J’ai reçu un message. Ils vont me tuer le 16», a-t-elle annoncé à Friha une nuit. Celle-ci lui a conseillé d’aller voir un psychologue, en vain.

Après son audition, Friha a été mise hors de cause et relâchée.