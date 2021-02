États-Unis : «J’ai d’abord pensé à un tremblement de terre»

Cinq adeptes du scooter des neiges ont miraculeusement survécu à une énorme avalanche, le week-end dernier dans l’Utah. D’autres n’ont pas eu cette chance.

L’Américain a tenté de déclencher son airbag, mais il avait oublié de l’activer au préalable et le dispositif ne s’est pas déployé. Par miracle cependant, Miles n’a pas été enseveli par la neige, contrairement à son frère: «Il n’y a pas de pire sentiment que de savoir son petit frère enterré. J’ai suivi sa voix, j’ai vu le haut de son casque noir, et j’ai commencé à creuser. Environ 60 secondes plus tard, j’ai découvert son visage. Il allait bien», témoigne l’Américain. Le plus jeune frère de Miles et leurs deux amis s’en sont sortis sans trop de mal.