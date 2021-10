Amérique latine – Magie et spiritisme pour en finir avec le Covid au Venezuela

Amérique latine : «J’ai dansé sur du verre cassé, j’ai mangé des lames de rasoir»

Feux, transes et esprits, le spiritisme au Venezuela tente de venir à bout du Covid-19.

Selon les croyances, c’est à Sorte qu’est apparue Maria Lionza, la figure centrale et déesse de cette religion syncrétique, mélangeant des éléments des religions indigènes, africaines et du catholicisme, la religion dominante du pays. Cette année, la pandémie de Covid-19, qui avait empêché la tenue du rassemblement en 2020, est au cœur des cérémonies.

Vikings, saints et bandits

Maria Lionza est partout. Une vierge souriante entourée de bougies, de fleurs et de fruits. Elle est souvent accompagnée de figures de l’histoire vénézuélienne comme le chef indien Guaicaipuro ou Pedro Camejo, dit «Negro Primero», soldat de l’indépendance face aux Espagnols. Parmi les autres figures, José Gregorio Hernandez (1864-1919), le médecin des pauvres, héros national vénézuélien qui dépasse les clivages politiques, religieux et qui a été béatifié par l’église catholique en avril.

Guéri grâce au pouvoir des lieux

Il existe de nombreux personnages hauts en couleurs et des libérateurs, des médecins, des Vikings et même des bandits, dans ce pays où la criminalité atteint des sommets, font aussi l’objet de cultes. Tilo Pereira invoque le «viking Mr Robdison» tout en crachant du sang. Pendant qu’on l’arrose d’eau, il se saisit d’une aiguille et se transperce la joue gauche.

Tilo est «matière». Selon les croyances, ce sont des intermédiaires entre les esprits et les hommes. Leurs rituels sont censés guérir. En transe, ils se coupent avec du verre ou marchent sur des tessons. Quelques heures plus tard, reposé, ce commerçant de 50 ans, qui porte un tatouage d’un Viking sur le bras explique: «L’esprit te soutient. J’ai dansé sur du verre cassé, j’ai mangé des verres, des lames de rasoir… c’est normal».

Fatigue au moindre effort

«J’ai préparé mon petit thé, mes choses, j’ai pris mes vêtements et je suis allée là-haut. Je me suis déshabillée et j’ai pris un bain d’eau froide et je me suis débarrassée des énergies négatives avec du savon bleu», raconte-t-elle avec bonne humeur.