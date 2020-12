Coup dur pour les fans de Little Mix: leur groupe préféré se sépare de l’une de ses membres. Lundi 14 décembre 2020, Jesy Nelson a déclaré sur Instagram qu’elle reprenait sa liberté. «C’est avec le cœur lourd que j’annonce que je quitte Little Mix. J’ai besoin de passer du temps avec les gens que j’aime et faire des choses qui me rendent heureuse», a-t-elle expliqué dans un long message.