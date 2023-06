Phoebe Waller-Bridge s'est découvert une passion pour les cascades

Actrice, productrice et scénariste, l’Anglaise de 37 ans s’est fait connaître grâce la série «Fleabag». Elle est la partenaire d’Harrison Ford, qui a reçu une Palme d’or d’honneur surprise, dans l’un des films les plus attendus de l’été, «Indiana Jones et le cadran de la destinée», au cinéma dès le 28 juin 2023 et qui avait été présenté au Festival de Cannes 2023.