Soins dentaires: «J’ai déjà eu mal aux dents, mais j’ai attendu de les perdre»

«La santé publique est en jeu»

La conseillère nationale Katharina Prelicz-Huber (Les Verts/ZH) a déposé une intervention à Berne pour que les soins nécessaires ainsi que des traitements d’hygiène dentaire soient pris en charge par l’assurance maladie de base et financés par des fonds fédéraux. «La santé publique est en jeu», déclare la parlementaire qui insiste sur le fait que de mauvais traitements dentaires peuvent avoir des répercussions plus larges sur la santé. L’élue PLR Regine Sauter ne soutiendra pas ce texte car il risque de faire encore grimper les coûts de la santé, donc les primes, selon elle. Les caisses maladie interrogées par «20 Minuten» ont pour certaines rejeté la proposition de Katharina Prelicz-Huber et, pour d’autres, refusé de commenter un sujet politique.