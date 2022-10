Paul El Kharrat a pensé à commettre l’irréparable

Paul El Kharrat : «J’ai déjà pensé à commettre l’irréparable»

À l’occasion de la sortie de son nouveau livre, Paul, ancien champion des «12 Coups de midi», s’est confié sur son quotidien souvent difficile à vivre.

Paul El Kharrat, 23 ans, a sorti son deuxième bouquin intitulé «Bienvenue dans mon monde». Instagram

Après avoir participé 153 fois à l’émission «Les 12 Coups de midi», sur TF1, en 2019, faisant de lui l’un des plus grands champions du jeu, Paul El Kharrat vient de sortir son deuxième livre, «Bienvenue dans mon monde». Si son incroyable culture générale a impressionné des millions de téléspectateurs, le Français de 23 ans, diagnostiqué autiste Asperger, vit des moments souvent difficiles dans son quotidien, à cause de son mental. «C’est tout sauf simple! Mon cerveau est constamment en ébullition, c’est épuisant. Je me réfugie souvent dans les rêves pour échapper aux autres et à la lourdeur du monde. Parfois, ils sont sombres et j’ai déjà pensé à commettre l’irréparable», confie­-t-il dans «Ici Paris».

Et le jeune homme de révéler qu’il a séjourné durant huit jours dans une clinique de repos, en février 2022. «Je suis tellement entier que la fausseté de certains me blesse et engendre une violence extrême. Je suis le parangon du docteur Jekyll et de M. Hyde. Je lutte en permanence contre ce dédoublement de la personnalité, cette dualité. Ce n’est pas parce que je souris que je suis heureux», déplore celui qui est devenu écrivain et chroniqueur aux «Grosses têtes», sur RTL.

Comme si cela ne suffisait pas, Paul, qui est complexé par son physique, doit constamment expliquer son syndrome, notamment à ses parents. Et cela l’épuise encore plus. Il raconte que «la moindre erreur est sujette à des crises de nerfs, des phases d’agacement intense et une grande violence verbale». Du coup, ce genre de situation fait de la peine à tout le monde. «Mais ce qu’ils ne comprennent pas, c’est qu’ils en souffrent moins que moi», précise-t-il, avant d’ajouter que ses géniteurs le font se sentir coupable dans ces moments-là. «Ils n’ont pas réussi à totalement m’éduquer, selon les préceptes de la société, regrette Paul. Ils y sont arrivés avec mon frère qui a 20 ans et ma sœur qui a 16 ans, mais moi, on ne peut pas me dresser.»

Pensées suicidaires? Faites-vous aider. Vous ressentez des pensées suicidaires, ou vous vous inquiétez pour un proche? Parlez-en et faites-vous aider, 24/7. La Main Tendue (adultes, 24/7): 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7): 147

Urgences médicales: 144

santépsy.ch

Stop suicide

