Le calvaire d’O.R.* a commencé en septembre 2020. C’est au début de l’automne dernier que le lecteur bâlois a découvert pour la première fois chez lui une grosse araignée. Sa taille était si impressionnante qu’il n’a pas tergiversé longtemps: il l’a abattue illico presto et l’a jetée dehors. Les semaines qui ont suivi, O.R. a dû se rendre à l’évidence qu’il faisait face à une véritable invasion. A chaque fois, il s’agissait de la même espèce: la zoropse à pattes épineuses.

Interrogé ce vendredi par nos confrères de «20 Minuten», il dit: «J’ai déjà trouvé 29 araignées comme ça dans mon appartement». Et d’ajouter: «Un expert est venu à deux reprises pour les exterminer. Mais ça n’a servi à rien.» O.R. avoue que son sommeil est perturbé depuis qu’il partage son logement avec les bestioles à huit pattes. «Je n’arrête pas de me réveiller la nuit. Dès que j’en vois une dans ma chambre à coucher, je dois me lever et la tuer. Du coup, je suis régulièrement debout à 4h au lieu de 6h.» L’état de vigilance du lecteur alémanique est à son maximum. Il est sans arrêt sur le qui-vive, même lorsqu’il est en train de s’habiller. «J’en ai déjà retrouvées dans mes chaussures ou mon peignoir.»