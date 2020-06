Armée suisse

«J’ai dénoncé mon capitaine pour harcèlement sexuel»

Pendant son service militaire, une jeune femme a subi de nombreuses pressions à caractère sexuel de la part de son instructeur. Elle a fini par le dénoncer.

Il aura fallu un an et demi pour que la jeune femme trouve la force et le courage de dénoncer son supérieur (image prétexte).

Un baiser, une nuit dans le même lit, un nombre incalculable de messages: Mona* a été trop permissive avec son instructeur pendant son service militaire, car elle n'avait pas la force de résister. Le capitaine de six ans son aîné a fait ses offres à maintes reprises, raconte la jeune femme de 24 ans. «Le service militaire était strict, j'étais la seule femme. Il était mon supérieur direct et mon instructeur. L’écart de pouvoir était important.»

Il aura fallu un an et demi pour que la jeune femme trouve la force et le courage de le dénoncer. «J'ai déposé un rapport pour harcèlement sexuel contre mon capitaine.» Cependant, la décision du tribunal militaire a été un coup dur pour elle: il a bien été spécifié que le comportement de cet homme n’avait pas été correct et qu’il n’avait pas suivi les règlements officiels; mais les incidents ayant été considérés comme des manquements mineurs au devoir ont été classés et ont expiré après douze mois, et l’accusé est resté impuni.