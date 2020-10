Arts martiaux : «J’ai dit à ma mère que ce serait mon dernier combat»

Star des MMA, Khabib Nurmagomedov a gagné samedi son premier combat depuis le décès de son père, qui était aussi son coach. Il prend sa retraite invaincu, à 32 ans.

«Je suis le champion indiscutable et invaincu avec mes 13 victoires et 0 défaite (ndlr: en UFC, la plus prestigieuse ligue de MMA) et mes 29 victoires pour 0 défaite durant toute ma carrière en MMA», a-t-il martelé.