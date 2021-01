Amel Bent : «J’ai dû affronter la barrière sociale, la pauvreté»

À l’affiche du téléfilm «Les sandales blanches», Amel Bent incarne une «diva des banlieues» qui lui rappelle son passé douloureux.

Issue d’une famille modeste vivant à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, Amel s’était rendue à Paris à plusieurs reprises pour passer des auditions, dès l’âge de 12 ans. «Quand tu n’as pas d’argent, c’est compliqué de se lancer. Pour me rendre à mes castings, notamment celui de «Nouvelle Star» sur M6 (ndlr: en 2004), j’ai pris un train sans billet. J’ai aussi dormi dehors», se souvient-elle. De plus, Amel s’était «embrouillée» avec sa mère qui ne voulait pas qu’elle tente sa chance dans la musique, surtout pendant l’année de son bac. «C’est ça, la réalité et le message de ce téléfilm: quand tu viens d’un milieu défavorisé, tu as l’impression que tu n’en sortira jamais», explique la coach de «The Voice» qui donne néanmoins espoir aux jeunes démunis, en leur montrant qu’il est possible de réaliser ses rêves quand on le veut vraiment.