Illusion d’optique : «J’ai dû fixer l’image pour enfin le voir»

Un homme qui s’enfuit ou un chien s’approchant de l’appareil photo? De nombreux internautes se sont fait avoir par une image trompeuse.

«J’ai dû enlever mes lunettes pour la voir, celle-là.» Les internautes friands d’illusions d’optique se sont trouvés un nouveau sujet de discussion, cette semaine. Une photo circulant sur les réseaux sociaux montre un paysage enneigé et un élément central qui fait débat. Au premier coup d’œil, on pourrait croire qu’il s’agit d’un individu en train de courir avec un sac à dos. «C’est un mec avec une veste épaisse et un chapeau courant dans les bois. Je peux dire à la démarche qu’il s’agit d’une personne», affirme par exemple un utilisateur de Facebook.