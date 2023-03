Étienne de Crécy a secoué le public de Rock The Pistes

Étienne de Crécy était programmé après le groupe fou furieux de psy-trance La P’tite fumée, le 18 mars 2023 au Rock The Pistes, festival des Portes du Soleil qui a annoncé 20’000 participants pour sa 11e édition. Au sommet du télésiège de la Foilleuse, à Morgins (VS), devant les Dents-du-Midi à plus de 1800 mètres d’altitude, le sympathique Français a surpris son monde avec un set électronique costaud. «La P’tite Fumée avait envoyé juste avant. J’ai senti très rapidement que j’étais trop délicat au début, que les gens avaient encore une très grande envie de se défouler. J’ai donc accéléré et pris beaucoup de plaisir à jouer beaucoup plus speed que d’habitude», nous a confié l’artiste juste après son set.